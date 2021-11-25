До свидания, осень: прогноз погоды на выходные 27–28 ноября

В этом году последние выходные осени запомнятся теплой для ноября погодой и интенсивными дождями в отдельных регионах Украины. По данным Sinoptik.ua, ночные морозы ненадолго отступят — лишь в трех областях столбики термометров опустятся ниже 0 °С.

Переменчивый уикенд

По сравнению с буднями, погода на выходные будет гораздо более комфортной. Благодаря теплым воздушным массам, идущим в Украину со стороны Турции и Балканского полуострова, в субботу температура воздуха повысится в среднем до 6–10 °С. Особенно тепло будет в южных областях и на юго-востоке: в Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье ожидается до 11–14 °С, отличная возможность для прогулки всей семьей!

Ну а холоднее всего (до 5–7 °С), по прогнозу, будет в Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской и Донецкой областях. На востоке также возможны ночные заморозки до -1 °С. При этом практически всю территорию Украины в субботу охватят дожди, облачная погода без осадков будет лишь в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

В воскресенье дожди пройдут только на Закарпатье и в западных областях, в Донецкой и Кировоградской областях, а также на юге. В Одессе, Николаеве и Херсоне возможны грозы — обязательно берите с собой зонты, если соберетесь на воскресную прогулку. На остальной территории Украины будет ясно, без существенных осадков. Погода будет теплой для ноября — от 6–8 °С на западе до рекордных 13–14 °С на юге.

Погода на понедельник

В начале новой недели картина немного поменяется: температурные показатели останутся на уровне воскресных, но дожди пройдут уже по всей территории Украины. По данным Sinoptik.ua, погода в начале недели будет теплой (от 3 °С на западе и северо-западе до 11–14 °С на юге страны), а осадки ожидаются как днем, так и ночью.

Народные приметы на выходные 27–28 ноября

В православии Филиппов день, или Куделица (27 ноября), предшествовал рождественскому посту. Наши предки с самого утра прислушивались к карканью ворон: громкий птичий гомон сулил скорую оттепель. А пасмурная погода в этот день говорила о том, что зима будет теплой. Считалось, что в Гурьев день (28 ноября) зима уже окончательно вытеснила осень: «Гурий прикатил на пегой кобыли», — говорили в народе. И если вы уже давно хотели сходить в баньку, ближайшее воскресенье — тот самый момент. Существовало поверье, что те, кто попарится 28 ноября, весь наступающий год не будут знать проблем со здоровьем!