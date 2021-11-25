События

10:14 25.11.2021

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

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Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

Власти Кемеровской области (РФ) сообщают о гибели шести человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", - говорится в сообщении в "Телеграм-канале" главы региона Сергея Цивилева.

Связи с 49 горняками в шахте пока нет.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали в результате задымления. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

Теги: #рф #шахтеры #авария #гибель
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