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10:10 25.11.2021

Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

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Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

В Беларуси в 2021 году были задержаны более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, отправлены за пределы страны около 5 тыс., сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - сказал Вольфович, которого цитирует в четверг агентство БелТА.

По его словам, Беларусь противодействует нелегальной миграции и не виновата в том, что сейчас происходит на границе с ЕС. "Здесь надо рассматривать корень зла и те причины, которые спровоцировал тот же коллективный Запад в странах Ближнего Востока, Азии", - сказал Вольфович.

Около 2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переезда в страны ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усиление потока нелегалов, пытающихся попасть на территорию ЕС через Беларусь. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается Еврокомиссия.

Теги: #мигранты #граница #беларусь
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