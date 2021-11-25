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04:35 25.11.2021

В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией

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В Эстонии завершено возведение временных заграждений на границе с Россией

Призванные на учебный сбор резервисты Сил обороны Эстонии завершили установку временных заграждений на границе с Россией.

"В течение пяти дней резервисты Сил обороны при сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны установили заграждение на десяти участках эстонско-российской границе общей длиной 36,7 километров", - сообщило в ночь на четверг эстонское телевидение.

Заграждения были установлены там, где наиболее высок риск незаконного пересечения границы и где в ближайшие два года не планируется активных работ по обустройству постоянной границы.

"Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил"", - сказал командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур (Marten Suur).

Эстонский департамент полиции и пограничной охраны пока еще не решил, как поступит с временными заграждениями и когда начнется возведение постоянной приграничной инфраструктуры.

"На данный момент планируется, что, когда наступит черед строить постоянную инфраструктуру, мы решим, можно ли интегрировать нынешнюю колючую проволоку в постоянные объекты или ее следует удалить", - пояснил руководитель операции "Барьер Вайко Вахер (Vaiko Vaher).

Правительство Эстонии 17 ноября объявило внезапные учения "Шип 2021" резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Беларусь-ЕС и призвало около 1 700 человек. Их главной задачей стало возведение временных заграждений из колючей проволоки на границе с Россией на юго-востоке и на северо-востоке в районе Нарвы.

В настоящее время на эстонской стороне на постоянной основе обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров. Еще около 40 километров временных заграждений, которые предстояло возвести в ходе сборов-учений, позволили установить заграждения в общей сложности на более чем 100 километрах границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Теги: #россия #эстония
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