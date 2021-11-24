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20:48 24.11.2021

Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

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Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

В четверг, 25 ноября, Харьковский облсовет планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы облсовета Андрея Малыша.

"В областной совет поступило личное заявление от заместителя главы областного совета Малыша А.В. о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Харьковского областного совета без прекращения полномочий депутата областного совета", - говорится в пояснительной записке к проекту решения, опубликованной на сайте облсовета.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Артур Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

4 августа детективы НАБУ объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В тот же на внеочередном заседании фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете было принято решение об исключении Товмасяна и инициировании проведения внеочередной сессии.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасян меру пресечения в виде залога в сумме 2 млн 996 тыс.400 грн.

19 августа на внеочередной сессии депутаты большинством голосов проголосовали за увольнение с должности в связи с досрочным прекращением полномочий Товмасяна и избрали нового главу облсовета Татьяну Егорову-Луценко.

 

Теги: #взятка #харьков #облсовет
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