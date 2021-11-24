В Винницкой области разоблачили служащего в/ч ВС ВСУ, незаконно собиравшего секретные сведения о боевой авиации

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Винницкой области должностное лицо одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, скрыто собирающее секретные сведения о системах защиты оборонных объектов и подразделениях боевой авиации, сообщает пресс-служба СБУ в среду.

"Установлено, что служащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе досудебного расследования также был установлен факт добровольного обретения гражданства РФ двумя близкими родственниками указанного лица. По данным следствия, до 2017 они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым.

"При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных сил Украины. По материалам СБУ ему отменили допуск к гостайне и исключили из рядов военного вуза", - сообщают в спецслужбе.

По обоим фактам, в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, проводились следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

"Проверяется информация о причастности военнослужащего (собиравшего секретные сведения – ИФ) к агентурной сети российских спецслужб", - резюмируют в СБУ.