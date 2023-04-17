Буданов заявил, что разведке известно имя исполнителя казни украинского военного

Украинской разведке известно имя исполнителя казни украинского военного, почти все установленные личности, совершающие подобные вещи, “больше не существуют”, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов

“Кто он, мы знаем”, - заявил Буданов в интервью NV.UA.

По словам руководителя разведки, случаев казни украинских военных біло “не так уж и много, это единичные случаи”.

“Есть немного другая статистика. Как-то так произошло, что почти все из тех, кто совершал такие вещи, где нам было это четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением”, - сказал Буданов.