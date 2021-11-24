События

17:57 24.11.2021

Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили совместное противодействие вызовам для безопасности региона

1 мин читать
Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили совместное противодействие вызовам для безопасности региона

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в телефонной беседе обменялись видениями по вызовам в вопросах безопасности в регионе и совместному противодействию им.

"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов по безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов по решению двусторонних и международных вопросов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.

Теги: #дуда #зеленский #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 23.11.2021
Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

14:43 23.11.2021
Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

00:12 23.11.2021
Зеленский благодарит МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by"

Зеленский благодарит МВФ за выделение Украине транша в размере $700 млн США в рамках программы "stand-by"

21:45 22.11.2021
Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

13:25 21.11.2021
Для защиты достоинства и свободы нужна мощная армия – Зеленский

Для защиты достоинства и свободы нужна мощная армия – Зеленский

10:38 21.11.2021
Зеленский почтил память погибших активистов Майдана у памятного креста в Киеве

Зеленский почтил память погибших активистов Майдана у памятного креста в Киеве

09:02 21.11.2021
Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену

11:09 19.11.2021
Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через "Дию"

Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через "Дию"

10:14 19.11.2021
Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

21:06 17.11.2021
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

Правительство утвердило план мер по предотвращению злоупотреблений чрезмерным влиянием олигархами

Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ обеспокоена "ложным чувством безопасности" в ряде стран из-за вакцинации против COVID-19

Украинские эксперты отправятся в Литву для ознакомления с мерами по охране границы от незаконных мигрантов из Беларуси

Посольство США предупредило американских граждан о необычной военной активности РФ у границ Украины

На Донбассе российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

Россия не собирается нападать на Украину, но наращиванием войск демонстрирует Украине и НАТО силу – политолог

Венедиктова обсудила с послом ЕС развитие антикоррупционной деятельности в Украине

Все регионы Украины отчитались о подключении к теплоснабжению многоэтажных домов на 100%

Партия власти будет проводить кадровые изменения для борьбы с нелегальным производством табака - Гетманцев

Независимость адвокатуры в Украине была обеспечена быстрее, чем в других странах Восточной Европы - глава НААУ

Тяжелый пациент медцентра "Добробут" после смерти дал шанс на спасение жизней трех человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА