Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили совместное противодействие вызовам для безопасности региона

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в телефонной беседе обменялись видениями по вызовам в вопросах безопасности в регионе и совместному противодействию им.

"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов по безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов по решению двусторонних и международных вопросов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.