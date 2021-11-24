На вантовом мосту в Запорожье до конца недели завершат установку вантов

На флагманском проекте президентской программы "Большое Строительство" – вантовом мосту через Днепр в Запорожье – мостостроители завершают установку вантов в верховой части сооружения.

Как сообщается на сайте Запорожской облгосадминистрации в среду, из необходимых 48 вантов, по состоянию на 23 ноября было установлено уже 39. По плану, установка полного комплекта вантов должна завершиться до конца этой недели.

Параллельно с работами на вантовом мосту мостостроители продолжают опускание пролетного строения низовой части балочного моста, также входящего в мостовой ансамбль в Запорожье.

Работы ведутся также на эстакаде над кольцом на острове Хортица, железнодорожном путепроводе и всех 14 объектах, составляющих мостовой комплекс Запорожских мостов.

Для низовой части вантового моста на строительной площадке в Кривой бухте уже смонтированы две последние секции пролетного строения.

На объекте задействовано более 600 мостостроителей. Вантовый мост в Запорожье будет самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.

Как сообщалось, ранее в рамках "Большого Строительства" Владимира Зеленского было завершено возведение двух новых мостов на трассе М-03 в Полтавской области.