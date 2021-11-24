События

14:35 24.11.2021

На вантовом мосту в Запорожье до конца недели завершат установку вантов

1 мин читать
На вантовом мосту в Запорожье до конца недели завершат установку вантов

На флагманском проекте президентской программы "Большое Строительство" –  вантовом мосту через Днепр в Запорожье – мостостроители завершают установку вантов в верховой части сооружения.

Как сообщается на сайте Запорожской облгосадминистрации в среду, из необходимых 48 вантов, по состоянию на 23 ноября было установлено уже 39. По плану, установка полного комплекта вантов должна завершиться до конца этой недели.

Параллельно с работами на вантовом мосту мостостроители продолжают опускание пролетного строения низовой части балочного моста, также входящего в мостовой ансамбль в Запорожье.

Работы ведутся также на эстакаде над кольцом на острове Хортица, железнодорожном путепроводе и всех 14 объектах, составляющих мостовой комплекс Запорожских мостов.

Для низовой части вантового моста на строительной площадке в Кривой бухте уже смонтированы две последние секции пролетного строения.

На объекте задействовано более 600 мостостроителей. Вантовый мост в Запорожье будет самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.

Как сообщалось, ранее в рамках "Большого Строительства" Владимира Зеленского было завершено возведение двух новых мостов на трассе М-03 в Полтавской области.

Теги: #большое_строительство #мост #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 23.11.2021
Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

18:56 19.11.2021
Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

13:34 19.11.2021
Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

13:59 18.11.2021
Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

18:24 17.11.2021
Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

19:05 16.11.2021
Укрэксимбанк предоставил Запорожскому горсовету 300 млн грн сроком на 5 лет

Укрэксимбанк предоставил Запорожскому горсовету 300 млн грн сроком на 5 лет

13:24 16.11.2021
Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

12:04 16.11.2021
"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

19:37 11.11.2021
Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

14:21 11.11.2021
Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство утвердило план мер по предотвращению злоупотреблений чрезмерным влиянием олигархами

Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

В случае нападения РФ на Украину Рада соберется за несколько часов – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство утвердило план мер по предотвращению злоупотреблений чрезмерным влиянием олигархами

Кабмин выделил Минюсту 34,6 млн грн для обеспечения прав осужденных лиц на здравоохранение во время пандемии СОVID-19

Первые договора управляемого доступа могут быть заключены не позднее июня 2022 г. – юрист

Украина распространит на "желтые" зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений

Государственный консилиум врачей отмечает постепенное улучшение состояния Саакашвили

Кабмин намерен выделить 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы

Российские наемники на Донбассе обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка"

В Украине преимущественно без осадков, ночью местами заморозки, утром туман

В Николаевской области нашли третьего погибшего с лодки, перевернувшейся возле о. Березань

В случае нападения РФ на Украину Рада соберется за несколько часов – Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА