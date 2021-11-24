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13:49 24.11.2021

Первые договора управляемого доступа могут быть заключены не позднее июня 2022 г. – юрист

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Первые договора управляемого доступа могут быть заключены не позднее июня 2022 г. – юрист

Первые договора управляемого доступа (ДУД) могут быть заключены не позднее июня 2022 года, прогнозирует советник юридической фирмы "Правовой Альянс" Александр Бондарь.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что после определения в 2020 году основных положений относительно договоров управляемого доступа и установления правовых оснований для их применения было сформировано правовое поле для заключения ДУД, а несколько дней тому назад Минздрав создал переговорную группу для проведения первых в истории Украины переговоров по закупке определенных лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Бондарь уточнил, что 12 ноября 2021 года Минздрав создал переговорную группу по вопросам ДУД и установил начало проведения переговоров относительно закупки таких препаратов, как "брентуксимаб ведотин", "пембролизумаб" и "венетоклакс".

По словам юриста, теперь Минздрав должен предоставить поручение переговорной группе, которое является основанием начала подготовки и проведения соответствующих переговоров в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия ведомством решения о начале переговоров относительно соответствующего лекарственного средства.

В свою очередь, переговорная группа проводит переговоры с заявителем по условиям договора управляемого доступа в срок не более 120 календарных дней с даты получения соответствующего поручения Минздрава.

При этом ДУД при достижении согласия относительно его условий по результатам переговоров заключается в срок не более 180 календарных дней с даты получения переговорной группой соответствующего поручения Минздрава.

"Таким образом, первые договоры управляемого доступа могут быть заключены уже не позднее июня 2022 года. При условии соответствующей политической воли и быстрого проведения переговоров такие сроки могут быть значительно сокращены", - прогнозирует юрист.

Вместе с тем Бондарь отметил необходимость учесть, что это новый для Украины механизм, поэтому его развитие будет зависеть от успеха первого ДУД.

"Учитывая, что это новый механизм закупки для Украины и к нему приковано внимание со стороны общественности, профессиональных групп и контролирующих органов, дальнейшая реализация этого механизма в значительной степени может зависеть от успешности первых закупок. Потому на переговорной группе и рабочей группе Минздрава по сопровождению процедуры ДУД лежит большая ответственность", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №4662, который обеспечит возможность закупок лекарственных средств по  ДУД.

Фармкомпании готовы поставлять препараты по сниженной стоимости в рамках механизма ДУД на условиях конфиденциальности и без применения процедур публичных тендеров. По такой процедуре некоторые страны закупают лекарства более чем от 250 заболеваний.

В первом чтении законопроект №4662 был принят весной 2021 года.

Теги: #дуд #юрист
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