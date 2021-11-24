События

12:10 24.11.2021

В Украине преимущественно без осадков, ночью местами заморозки, утром туман

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В Украине преимущественно без осадков, ночью местами заморозки, утром туман

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять область высокого давления, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 25 ноября, осадков не ожидается. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в северной части от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была 13,9 градусов выше ноля в 1938 году, самая низкая ночью - 18,4 градусов мороза в 1890 году.

В пятницу, 26 ноября, в большинстве областей Украины без осадков, лишь на Закарпатье днём небольшой дождь. Ночью и утром в южных областях, в Крыму и Карпатах местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Правобережье ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-9° тепла, на Левобережье ночью 3-8° мороза, днём 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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