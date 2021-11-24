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05:36 24.11.2021

Начальник Харьковского УСБУ выступает за исключение нардепа Куницкого из правоохранительного комитета

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Начальник Харьковского УСБУ выступает за исключение нардепа Куницкого из правоохранительного комитета

Начальник УСБУ в Харьковской области Роман Дудин выступает за исключение народного депутата Александра Куницкого, избранного по округу №169 от "Слуги народа", из комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады после того, как парламентарий нарушил правила дорожного движения в центре Харькова.

"Он нарушил правила дорожного движения именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой (ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 8 человек - ИФ). По-моему, это уже верх цинизма. Как обычный избиратель я обращаюсь, чтобы рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете", - сказал Дудин на совещании правоохранительных и других государственных органов по соблюдению законодательства в сфере дорожного движения.

"Кажется, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать стражам порядка о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями", - добавил он.

Ранее, утром 22 ноября патрульные полицейские остановили автомобиль Porsche Panamera под управлением Куницкого в начале ул.Сумской в связи с нарушением рядности. Однако постановление о нарушении по ч.1 ст.122 КУоАП на месте не составили, поскольку нардеп спешил и попросил отложить разбирательство до вечера. Позднее в тот же день Куницкий принял участие в выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором обсуждалось усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения и ДТП со смертельным исходом. Куницкий критиковал работу патрульной полиции, которая, по его мнению, не усилила работу по предотвращению ДТП, несмотря на резонансные аварии в регионе, и требовал дать оценку деятельности начальника УПП в области Алены Стрижак. Стрижак ответила, что оценку ее деятельности будет давать руководство и подчеркнула, что в патрульной полиции очень серьезный дефицит кадров.

 

Теги: #нардеп #комитет #исключение #харьковская
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