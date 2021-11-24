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00:55 24.11.2021

Госдеп обещает и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

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Госдеп обещает и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

США продолжат следить за реализацией проекта "Северный поток 2" и при необходимости - вводить дополнительные санкции, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость".

Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

Прайс ушел от ответа на вопрос журналиста, интересовавшегося, не стало ли проблемой нежелание США вводить санкции против компаний и судов, связанных с ФРГ. Журналист хотел узнать, не может ли это стать лазейкой для того, чтобы в дальнейшем избегать американских санкций.

В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно.

Речь идёт о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.

По сообщению Bloomberg, ещё одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.

Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации "Северного потока 2".

Теги: #сша #планы #газопровод
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