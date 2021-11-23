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20:00 23.11.2021

Пострадавшие от стихийных бедствий в 2019 году получили $32 млрд в качестве безвозмездной помощи - исследование

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Пострадавшие от стихийных бедствий в 2019 году получили $32 млрд в качестве безвозмездной помощи - исследование

В 2019 году глобальный объем финансирования мероприятий по оказанию помощи при стихийных и гуманитарных бедствиях составил $32 млрд, что несколько меньше, чем годом ранее, свидетельствует отчет исследовательской компании Candid.

Эта тенденция обозначилась на фоне того, что масштаб финансовых и человеческих потерь от подобных катастроф в 2019 году, по данным Центра исследований проблематики бедствий (CRED, The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters), оказался ниже средних исторических показателей.

Наибольший вклад в борьбу со стихийными бедствиями и гуманитарными кризисами в 2019 году - $22 млрд - был обеспечен благодаря Организации экономического сотрудничества и развития. Благотворительные фонды и общественные организации пожертвовали $352 млн. Более половины этой суммы пошли на мероприятия по восстановлению разрушенного, помощь пострадавшим, в целом возобновление нормальных условий жизни.

"Необходимо устойчивое финансирование сообществ, пострадавших от стихийных бедствий, так как восстановление занимает много времени", - заявила Грейс Сато, директор по исследованиям Candid.

В отчете отмечается вклад частных благотворителей, которые участвовали в финансировании через фонды и благотворительные онлайн-платформы. Среди крупнейших фондов называются Fidelity Charitable и Vanguard Charitable, которые выделили на целевую поддержку пострадавшим $20,5 и $6 млн соответственно.

Среди наиболее масштабных стихийных бедствий 2019 года - ураган Дориан, от которого серьезно пострадали Багамские острова и восточные территории США. Лесные пожары охватили Калифорнию, Австралию и бассейн Амазонки, а циклон Идай привел к наводнениям и массовым разрушениям в Малави, Мозамбике и Зимбабве.

Теги: #отчет #благотворительность #мир #стихия
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