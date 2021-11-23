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19:41 23.11.2021

В Киеве до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица – КГГА

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В Киеве до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица – КГГА

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сотрудники КК "Киевавтодор" обрабатывают мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами. На дорогах столицы работают 173 единицы техники.

Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанции, отказаться от рискованных маневров, при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снижать скорость до минимума, использовать габаритные огни и противотуманные фонари, а также не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам рекомендуется ходить не спеша, слегка расслабив ноги и немного согнув колени, наступая на всю подошву, а также не держать руки в карманах, чтобы лучше удерживать равновесие. При нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу рекомендуется быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах. Также пешеходов просят учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Также водителей просят в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

Теги: #киев #гололедица
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