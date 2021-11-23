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04:47 23.11.2021

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

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США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

Соединенным Штатам нет необходимости вводить новые меры в виде локдауна, чтобы остановить распространение COVID-19, они будут полагаться на другие инструменты, заявил в понедельник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

"Мы движемся в другом направлении. У нас есть инструменты для ускорения выхода из пандемии: доступные вакцины, иммунизация, в том числе прививки для детей, терапевтические средства", - сказал Зинтс журналистам на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул: "Мы можем обуздать распространение вируса без необходимости каким-либо образом закрывать нашу экономику".

Он сообщил, что только за пятницу, субботу и воскресенье минувшей недели 3 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

"Не откладывайте, сделайте бустерный укол, чтобы вы могли усилить защиту от коронавируса перед тем, как мы вступим в зиму", - призвал чиновник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американские ведомства здравоохранения в настоящее время не рекомендуют вводить локдаун или экономические ограничения для сдерживания роста числа случаев заболевания COVID-19.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро понедельника в США с начала пандемии коронавируса выявлено 47 млн 730 тыс. 591 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составляет 771 тыс. 118.

По распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро минувшей субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 млн 128 тыс. 496 человек. 229 млн 837 тыс. 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.

Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Теги: #сша #планы #меры #коронавирус
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