События

21:00 22.11.2021

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки

2 мин читать
Экс-президенту Армении Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в получении взятки бывшему президенту республики Сержу Саргсяну.

"В рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела Сержу Саргсяну предъявлено обвинение", - сказала пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян в эфире Общественного телевидения Армении в понедельник.

По ее словам, в отношении Саргсяна избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

Ранее в понедельник адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что Антикоррупционный комитет Армении "в качестве обвиняемого вызвал на допрос бывшего президента республики в качестве обвиняемого (по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Акопян - ИФ)".

По его словам, Саргсян на основании показаний Сильвы Амбарцумян уже допрашивался два года тому назад в качестве свидетеля.

"Каких-либо новых обстоятельств по делу за этот период выявлено не было", - отметил Макинян.

Он считает, что дело имеет политический подтекст.

На основании показаний Амбарцумян обвинение предъявлено также другому экс-президенту Армении - Роберту Кочаряну.

В апреле 2021 года суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

В то же время суд продолжает рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняются Кочарян и Геворкян. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.

Теги: #взятка #экс_президент #обвинение #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:02 18.11.2021
Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

20:19 16.11.2021
На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

18:38 16.11.2021
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

19:02 14.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

00:39 14.11.2021
Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

12:28 11.11.2021
Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

00:35 10.11.2021
На взятке в $20 тыс. задержан судья Черниговского окружного админсуда – НАБУ

На взятке в $20 тыс. задержан судья Черниговского окружного админсуда – НАБУ

06:45 04.11.2021
Сотрудник ГСЧС, обещавший за взятку избежать ответственности за нарушение правил безопасности при реконструкции здания, пойдет под суд

Сотрудник ГСЧС, обещавший за взятку избежать ответственности за нарушение правил безопасности при реконструкции здания, пойдет под суд

08:32 02.11.2021
Украинский пограничник задержан на взятке $1 тыс. США за перемещение табачных изделий через границу

Украинский пограничник задержан на взятке $1 тыс. США за перемещение табачных изделий через границу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Беспокойство США по поводу войск РФ близ Украины основано, в том числе, на открытых данных

Меркель и Тихановская обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси

Еще один центр вакцинации от COVID-19 откроют в столичной мечети Ар-Рахма

В Беларусь для оценки ситуации с беженцами на границе прибыли эксперты Еврокомиссии - МИД республики

Вакцина Pfizer показала стопроцентную эффективность против COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет

Большая часть категоризованных отелей Украины обеспечила стопроцентную вакцинацию сотрудников – UHRA

Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины за неделю снизились на 4,6%

Саакашвили подвергся пыткам в заключении - адвокат

В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА