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19:53 22.11.2021

Вакцина Pfizer показала стопроцентную эффективность против COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет

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Вакцина Pfizer показала стопроцентную эффективность против COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет

Вакцина Pfizer-BioNTech оказалась на 100% эффективной против коронавируса COVID-19 в возрастной группе от 12 до 15 лет спустя четыре месяца после второй дозы, сообщила компания Pfizer на своем сайте в понедельник.

"Пока мировое сообщество здравоохранения работает над тем, чтобы увеличить число вакцинированных людей по всему миру, эти дополнительные данные предоставляют дальнейшую уверенность в безопасности наших вакцин и ее эффективность у подростков. Это особенно важно, так как мы видим рост случаев заболевания в этой возрастной группе в некоторых регионах, пока распространение вакцин замедляется", - приводятся в заявлении слова главы Pfizer Альберт Бурла.

В заявлении говорится, что из 2 228 подростков, принявших участие в третьей фазе клинических испытаний препарата, только у 30 были выявлены симптомы заболевания, при этом все они приняли препарат-пустышку, а не вакцину Pfizer-BioNTech. Таким образом, вакцина показала стопроцентную эффективность спустя четыре месяца после введения обеих доз.

В заявлении также отмечается, что в ходе испытания не было выявлено серьезных угроз здоровью лиц, за которыми наблюдали в течение шести месяцев после введения второй дозы.

Теперь Pfizer-BioNTech планируют представить результаты исследований Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы расширить разрешение на использование вакцины лицам 12-15 лет. На данный момент в этой возрастной группе одобрено только экстренное использование.

Теги: #эффективность #pfizer
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