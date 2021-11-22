Большая часть категоризованных отелей Украины обеспечила стопроцентную вакцинацию сотрудников – UHRA

Большая часть категоризованных отелей Украины обеспечила стопроцентную вакцинацию сотрудников, сообщила президент Ассоциации отелей и курортов Украины (UHRA) Ирина Седлецкая агентству "Интерфакс-Украина" во время церемонии вручения "знака безопасности" столичной гостинице "Президент Отель".

"Официальных данных о количестве вакцинированных сотрудников гостиничной отрасли нет. Но из того, что мы знаем на уровне ассоциации, большая часть категоризованных отелей обеспечила 100%-ную вакцинацию своих сотрудников. Это серьезный уровень, которого мы достигли за три месяца слаженной работы государства и профессионального сообщества", - сказала она.

По словам главы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяны Олеськив, о 100%-ной вакцинации заявили во время недавнего зум-совещания и горнолыжные курорты. Чтобы получить "знак безопасности", желающие должны подать пакет документов.

Как сообщалось, ГАРТ разработал проект постановления Кабинета министров об утверждении порядка реализации пилотного проекта "Свидетельство безопасности объектов размещения". Порядок устанавливает регламент мониторинга и оценки объектов размещения (гостиниц) в соответствии временными рекомендациями по организации противоэпидемиологических мероприятий в гостиницах на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача от 12 мая 2020 года №22.

Первыми "знак безопасности", подтверждающий полную вакцинацию персонала, получили гостиницы Light Hotel (3 звезды) в Днепре и "Президент Отель" (4 звезды) в Киеве.

По словам Седлецкой, информация о порядке получения "знака безопасности" будут активно распространять ГАРТ и UHRA. При этом эксперт выразила надежду, что список отелей со 100%-ной вакцинацией персонала будет быстро наполняться.

"Аналогичные государственные программы подтверждения безопасности применяются во многих странах. Для нас важно планирование года при ощущении поддержки государства, - это легче. Мы видим возращение иностранных туристов. Гостиничная отрасль сумела нарастить загрузку до 42%, рассчитываем в следующем году преодолеть метку безубыточности в 50%", - сказала Седлецкая.

На сегодня свою категорию получили или подтвердили 528 отелей из почти 2800 работающих на территории Украины.