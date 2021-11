Ribas Hotels Group планирует развивать сеть апарт-отелей по франчайзингу

Гостиничный оператор Ribas Hotels Group (Одесса) запускает программу развития сети апарт-отелей by Ribas по франчайзингу в партнерстве с девелоперами.

"В рамках партнерства сеть отелей Ribas Hotels передает девелоперским компаниям все свои технические стандарты и дизайн-проекты, сопровождает их проектные и строительные подразделения и усиливает отдел маркетинга и продаж", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Ribas Hotels Group.

Согласно условиям партнерства, после ввода в эксплуатацию гостиница передается в управление Ribas Hotels Group. Продажа апартаментов осуществляется во время строительства объекта. Доходность от операционной деятельности гостиниц оценивается в 8-20% годовых.

Как сообщил оператор, первый апарт-отель суббренда WOL, который в дальнейшем будет реализовываться по франшизе, откроется по ул.Фонтанская дорога, 121 в Одессе в феврале 2022 года.

По данным Ribas, в 2022 году сеть пополнится еще двумя апарт-отелями в Одессе и Львове. При этом компания пока не раскрывает девелоперов-партнеров в этих проектах.

"Учитывая запрос рынка, гостиничный оператор планирует создать всего десять инвестиционных проектов апарт-отелей в разных регионах Украины", – сообщили в Ribas Hotels Group.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление, франчайзинг и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (городские, пляжные и горнолыжные гостиицы). Портфель компании включает бизнес-гостиницы Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas (Одесса), горнолыжная гостиница Ribas Karpaty (Буковель Ивано-Франковской обл.), пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка Одесской обл.). На этапе проектирования и строительства сейчас находятся гостиницы во Львове, Киеве, Одессе, а также в Польше.

Общий номерной фонд сети — более 1 тыс. номеров в разных формах сотрудничества в восьми городах и курортных локациях Украины.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.