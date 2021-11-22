События

17:40 22.11.2021

Ribas Hotels Group планирует развивать сеть апарт-отелей по франчайзингу

2 мин читать
Ribas Hotels Group планирует развивать сеть апарт-отелей по франчайзингу

Гостиничный оператор Ribas Hotels Group (Одесса) запускает программу развития сети апарт-отелей by Ribas по франчайзингу в партнерстве с девелоперами.

"В рамках партнерства сеть отелей Ribas Hotels передает девелоперским компаниям все свои технические стандарты и дизайн-проекты, сопровождает их проектные и строительные подразделения и усиливает отдел маркетинга и продаж", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Ribas Hotels Group.

Согласно условиям партнерства, после ввода в эксплуатацию гостиница передается в управление Ribas Hotels Group. Продажа апартаментов осуществляется во время строительства объекта. Доходность от операционной деятельности гостиниц оценивается в 8-20% годовых.

Как сообщил оператор, первый апарт-отель суббренда WOL, который в дальнейшем будет реализовываться по франшизе, откроется по ул.Фонтанская дорога, 121 в Одессе в феврале 2022 года.

По данным Ribas, в 2022 году сеть пополнится еще двумя апарт-отелями в Одессе и Львове. При этом компания пока не раскрывает девелоперов-партнеров в этих проектах.

"Учитывая запрос рынка, гостиничный оператор планирует создать всего десять инвестиционных проектов апарт-отелей в разных регионах Украины", – сообщили в Ribas Hotels Group.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление, франчайзинг и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (городские, пляжные и горнолыжные гостиицы). Портфель компании включает бизнес-гостиницы Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas (Одесса), горнолыжная гостиница Ribas Karpaty (Буковель Ивано-Франковской обл.), пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка Одесской обл.). На этапе проектирования и строительства сейчас находятся гостиницы во Львове, Киеве, Одессе, а также в Польше.

Общий номерной фонд сети — более 1 тыс. номеров в разных формах сотрудничества в восьми городах и курортных локациях Украины.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

Теги: #недвижимость #ribas_hotels_group
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 22.11.2021
"Фокстрот" выдал 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% продаж

"Фокстрот" выдал 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% продаж

11:54 22.11.2021
Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

Цены на первичном рынке жилья Киева снизились на 1,6% в октябре 2021 года

17:52 19.11.2021
"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

16:30 19.11.2021
Киев выкупит у застройщика земучасток на Никольской Слободке для создания парка

Киев выкупит у застройщика земучасток на Никольской Слободке для создания парка

13:38 19.11.2021
"Ковальская" инвестировала в производство извести в Львовской области 200 млн грн

"Ковальская" инвестировала в производство извести в Львовской области 200 млн грн

13:02 17.11.2021
Данилов призвал разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения украинских военных жильем

Данилов призвал разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения украинских военных жильем

17:27 16.11.2021
Укрфинжилье и Минздрав заключили договор о механизме обеспечения медиков жильем в финлизинг под 5% - Минфин

Укрфинжилье и Минздрав заключили договор о механизме обеспечения медиков жильем в финлизинг под 5% - Минфин

14:28 15.11.2021
"Интергал-Буд" вошел в тройку лидеров по объемам строительства за 9 мес. в Украине – исследование

"Интергал-Буд" вошел в тройку лидеров по объемам строительства за 9 мес. в Украине – исследование

09:14 15.11.2021
Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

Столичный ТРЦ Respublika Park в первые три дня работы обслужил 240 тыс. посетителей

11:01 12.11.2021
Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, продолжает работать над "оживлением" Нормандского формата – глава МИД

В Киеве 423 школы возобновили очное обучение, две школы остались закрыты из-за проблем с отоплением – КГГА

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19 – совещание у премьера

ЕС готовит новые санкции против властей Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили подвергся пыткам в заключении - адвокат

В Госстате назвали главные причины смерти украинцев

Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

В ЕК заявили, что подготовка нового пакета санкций ЕС против Беларуси может занять несколько недель

Страны Европы продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 на фоне протестов против ограничений

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный

За неделю во Львовской области составили 745 админпротоколов за нарушение правил карантина

Предприятия "Киевавтодора" полностью готовы к возможному ухудшению погодных условий

Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину для подтверждения поддержки и планируют встречу с главой НБУ

Пилот Ан-2, которого в августе в Карпатах перехватил МиГ-29 ВСУ, извещен о подозрении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА