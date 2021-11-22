Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

Шестой апелляционный административный суд сообщает о смерти судьи этого суда Константина Бабенко.

"21 ноября 2021 года преждевременно ушел из жизни судья Шестого апелляционного административного суда Бабенко Константин Анатольевич", - говорится в сообщении суда на странице в Фейсбук.

По информации суда, Бабенко внес значительный вклад в становление и развитие судебной ветви власти независимой Украины, имел степень доктора юридических наук, звание профессора.

"Коллектив Шестого апелляционного административного суда выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Анатольевича", - говорится в сообщении.

В сообщении суда не указывается причина смерти судьи. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, смерть судьи не имела криминального характера.

Как сообщалось, в 2019 году Бабенко претендовал на должность судьи Конституционного суда Украины.

В марте 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью Бабенко от исполнения обязанностей в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности. В декабре 2019 года ряд СМИ сообщили о том, что Бабенко управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, а впоследствии Печерский райсуд закрыл производство в связи с недостаточностью доказательств.