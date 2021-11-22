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11:07 22.11.2021

Минздрав Украины инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части вакцинации

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Минздрав Украины инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части вакцинации

Министерство здравоохранения инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части наличия полного курса вакцинации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко подчеркнул, что "Европа "пылает" по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок, в частности, "горит" Германия, Польша, Франция, Нидерланды".

"Расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы", - резюмировал министр.

Теги: #вакцинация #желтая_зона
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