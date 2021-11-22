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09:47 22.11.2021

Китай провел испытания с пуском ракеты с гиперзвукового аппарата

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Китай 27 июля осуществил в небе над Южно-Китайским морем испытание, в ходе которого гиперзвуковой планирующий боевой блок, двигавшийся в пять раз быстрее скорости звука, выпустил ракету, сообщают в понедельник британские СМИ со ссылкой на данные военных США.

СМИ отмечают, что пока ни одной другой стране не удалось продемонстрировать подобных инженерных успехов.

В Агентстве перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США не смогли точно понять, как Китаю удалось добиться таких результатов, и охарактеризовали их "как преодоление ограничений, задаваемых физикой". В настоящий момент эксперты Пентагона изучают данные об испытании.

Также, по данным СМИ, неизвестно, с какой целью могла быть использована ракета, запущенная с гиперзвукового аппарата. В зоне испытаний явной мишени не наблюдалось, и затем ракета упала в воду. Некоторые эксперты Пентагона полагают, что речь идет о ракете "воздух-воздух", другие - о способе уничтожать оборонительные системы неприятеля, которые могут сбить гиперзвуковой аппарат.

"Эти события беспокоят нас так же, как им следует беспокоить всех, кто добивается мира и стабильности в этом регионе и не только", - приводят СМИ слова неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

Ранее зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил телеканалу CBS, что в августе Китай запустил в атмосферу ракету большой дальности, которая облетела весь мир, а "затем сбросила гиперзвуковой планирующий блок, который поразил цель на территории самого Китая". Предполагается, что этим летом Китай дважды успешно испытывал гиперзвуковое оружие.

СМИ напоминают, что среди китайских гиперзвуковых ракет наличествуют DF-26, скорость которых, по некоторым данным, в 18 раз может превышать скорость звука. Эта ракета может нести обычную или ядерную боеголовку, а одну из ее модификаций можно использовать против авианосных группировок в море. Также сообщалось, что Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие, генерирующее электромагнитный импульс для вывода из строя электроники и электросетей потенциального неприятеля.

Теги: #ракета #китай #испытание
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