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18:03 20.11.2021

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

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Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

Высказывания президента Болгарии Румена Радева о Крыме нанесли удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал Кулеба в Твиттер.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.

Вместе с тем, Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права, пишет интернет-издание "Европейская правда", ссылаясь на канал bTV.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" – приводят высказывания Радева СМИ.

Теги: #кулеба #болгария
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