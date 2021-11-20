События

17:37 20.11.2021

Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Великобритании - советник

1 мин читать
Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Великобритании - советник

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Европе демонстрирует необходимость как можно скорее еще больше нарастить охват вакцинацией в Великобритании, заявил член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям и научный советник британского правительства Джон Эдмундс.

"В Соединенном Королевстве все еще есть много миллионов людей, кто полностью не вакцинирован - сейчас это существенный вопрос", - приводит его слова телеканал Sky news.

По данным Sky news, к настоящему моменту в стране курс вакцинации завершили 80% населения в возрасте от 12 лет, 88% получили минимум одну дозу вакцины, а 25% уже привиты дополнительной - бустерной - дозой вакцины.

Эдмундс отметил, что обстановка в странах центральной Европы показывает важность выдачи бустерных доз вакцин тем, кто в них нуждается. По его словам, его беспокоит проблема ослабления иммунитета против COVID-19 у ранее привитых, а рост заболеваемости в Европе свидетельствует о том, "как быстро дела могут пойти не так".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,7 млн заражений COVID-19, более 143,7 тыс. больных COVID-19 скончались, более 8 млн человек выздоровели.

Теги: #великобритания #вакцинация #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 20.11.2021
В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями, вводимыми из-за COVID-19

В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями, вводимыми из-за COVID-19

05:46 20.11.2021
В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

20:10 19.11.2021
Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

18:44 18.11.2021
В Чехии введут ограничения в отношении людей, не вакцинированных от COVID-19

В Чехии введут ограничения в отношении людей, не вакцинированных от COVID-19

11:46 18.11.2021
Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован с коронавирусом

Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован с коронавирусом

10:32 18.11.2021
Вакцинированы или переболели коронавирусом 98,7% сотрудников секретариата Кабмина

Вакцинированы или переболели коронавирусом 98,7% сотрудников секретариата Кабмина

09:19 18.11.2021
Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование

Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование

20:47 17.11.2021
В Испании третью дозу вакцины от COVID-19 начнут предлагать лицам 60+ и сотрудникам здравоохранения

В Испании третью дозу вакцины от COVID-19 начнут предлагать лицам 60+ и сотрудникам здравоохранения

17:39 17.11.2021
Рада расширила закон о соцзащите семей умерших от COVID-19 медиков на частные клиники

Рада расширила закон о соцзащите семей умерших от COVID-19 медиков на частные клиники

14:48 17.11.2021
В Чехии и Словакии антирекорды по COVID-19

В Чехии и Словакии антирекорды по COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

В Карпатах на северных склонах намело около 1 м снега

В ВСУ вместо советников на общественных началах будут действовать общественные экспертные группы

Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

ПОСЛЕДНЕЕ

Космический корабль Cygnus покинул МКС, отправился в автономный полет

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

Порошенко призвал предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

"Режим тишины" соблюдается на Донбассе с начала суток

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

Госпогранслужба получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

В Карпатах на северных склонах намело около 1 м снега

В ВСУ вместо советников на общественных началах будут действовать общественные экспертные группы

В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА