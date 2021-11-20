Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Великобритании - советник

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Европе демонстрирует необходимость как можно скорее еще больше нарастить охват вакцинацией в Великобритании, заявил член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям и научный советник британского правительства Джон Эдмундс.

"В Соединенном Королевстве все еще есть много миллионов людей, кто полностью не вакцинирован - сейчас это существенный вопрос", - приводит его слова телеканал Sky news.

По данным Sky news, к настоящему моменту в стране курс вакцинации завершили 80% населения в возрасте от 12 лет, 88% получили минимум одну дозу вакцины, а 25% уже привиты дополнительной - бустерной - дозой вакцины.

Эдмундс отметил, что обстановка в странах центральной Европы показывает важность выдачи бустерных доз вакцин тем, кто в них нуждается. По его словам, его беспокоит проблема ослабления иммунитета против COVID-19 у ранее привитых, а рост заболеваемости в Европе свидетельствует о том, "как быстро дела могут пойти не так".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 9,7 млн заражений COVID-19, более 143,7 тыс. больных COVID-19 скончались, более 8 млн человек выздоровели.