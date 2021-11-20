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00:19 20.11.2021

Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

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Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

Ситуация с невыплатами ГП "Гарантированный покупатель" средств от еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" компании "ДТЭК ВИЭ" в счет погашения долгов перед ней вызвала множество вопросов среди бондхолдеров генкомании, заявил ее глава Марис Куницкис. 

"Конечно, всю эту неделю я провел на звонках держателей наших облигаций. Я объяснял, что происходит. Но объяснить я не могу, потому что у меня самого нет ответа", – сказал он в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

При этом Куницкис отметил, что ДТЭК ВИЭ была первой украинской частной компанией, выпустившей зеленые еврооблигации, за счет средств от размещения которых и были построены объекты по производству возобновляемой электроэнергии. По его словам, инвестиции компании в ВИЭ-генерацию составили свыше 1 млрд евро.

"Но как оказалось, мы, которые первые построили свои станции, размещая европейские зеленые облигации, свои деньги не получили", – подчеркнул глава ДТЭК ВИЭ.

Как сообщалось, новый руководитель ГП "ГарПок" Вадим Улида, назначенный 15 ноября вместо Константина Петриковца, в первый день своей работы направил в обслуживающий Ощадбанк письмо с просьбой вернуть еще не перечисленные на счета ВИЭ-генерации средства из тех 19,3 млрд грн от евробондов НЭК "Укрэнерго", которые "ГарПок" перечислил в банк 12 ноября. В итоге остаток в сумме 3,04 млрд грн, еще не перечисленный банком, был возвращен на счета "ГарПока".

ГП заявило, что окончательно рассчитается с производителями электроэнергии из ВИЭ и перечислит оставшиеся на его счетах 3,04 млрд грн после окончания проверки его деятельности при предыдущем руководстве.

Вместе с тем компания "ДТЭК ВИЭ" 16 ноября сообщила на Лондонской фондовой бирже о невыплате ей "ГарПоком" средств от еврооблигаций "Укрэнерго" и инициировала расследование. Она также заявила о подготовке к защите своих прав в международных и украинских судах.

При этом в компании акцентировали, что не получили никаких объяснений от "ГарПока", Министерства энергетики или любой другой стороны "в отношении этого дискриминационного подхода к ней".

По данным главы "ДТЭК ВИЭ" Мариса Куницкиса, долг перед компанией за 2020-2021 гг. составляет около $115 млн. На фоне невыплат этих средств снизились котировки облигаций компании на Лондонской фондовой бирже: на 18 ноября их стоимость составила минус 3,8% по сравнению с началом месяца.

Профильные ВИЭ-ассоциации призвали правительство Украины осуществить полный расчет с производителями возобновляемой электроэнергии на условиях равного подхода ко всем из них. Украинская ветроэнергетическая ассоциация указала, что "ДТЭК ВИЭ" оказалась единственной компанией, не получившей платеж из средств от еврооблигаций "Укрэнерго".

Теги: #электроэнергия #виэ #украина #энергетика
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