Резников не верит в то, что РФ решится на наступление и убежден в готовности Украины его отразить

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить российскую агрессию, при этом отмечает, что РФ вряд-ли решится на наступление.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий – ИФ). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. У меня была честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", - сказал Резников в интервью Украинской службе "Голоса Америки", опубликованном в пятницу.

При этом он отметил, что вблизи границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества – ИФ) это стало немного неожиданным".

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - подчеркнул министр.

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс ветеранов, прошедших через боевые действия и готовых защищать страну. "Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать", - подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства также отметил неэффективность действий международной общественности в отношении РФ и подчеркнул, что российское руководство изменит свою политику только в том случае, если она ей будет очень дорого обходиться. "Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. У здания Кремля очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов, как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать", - сказал министр.

На вопрос, насколько солидарны ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему бы "хотелось видеть больше такой солидарности, больше решимости". "Кто точно понимает все риски – это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе", - подчеркнул Резников.