Резников: усиление стратегического партнерства между Украиной и США — общая цель обеих стран

Главной темой встреч, проведенных министром обороны Украины Алексеем Резниковым в рамках рабочего визита в Вашингтон, стало обсуждение усиления стратегического партнерства между Украиной и США, возможности практического применения механизмов поддержки, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Я рад, что этот визит в Вашингтон состоялся, и я очень высоко оцениваю его результаты. За эти дни у меня было множество содержательных встреч. Я увидел настоящее неравнодушие к Украине. Хочу еще раз поблагодарить американскую сторону за помощь, оказываемую Украине с начала войны с Россией. Для меня было важно увидеть, что наши данные и наши оценки, в частности, в контексте милитарной активности России и гибридной атаки с помощью мигрантов через Беларусь, совпадают. Наши ведомства безопасности и разведки работают в тесном контакте", - подчеркнул Резников по итогам визита.

Также были проведены переговоры по ситуации на границах Украины, по итогам которых стороны пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала Украины в рамках августовских договоренностей 2021 года о стратегической обороне по реформе в оборонном секторе.

Вопрос Рамочного соглашения о стратегических принципах оборонного партнерства между странами также был обсужден отдельно.

"С американскими партнерами мы говорили и об оперативных мерах, которые нужно принять для снижения рисков возможной эскалации. И о стратегических вещах. В частности, о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины. Для нас приоритетны задачи развития ПВО, ПРО и флота. Но спектр обсуждаемых вопросов был очень широк. Теперь моя задача — на практическом уровне обеспечить выполнение договоренностей, наполнить реальным содержанием Рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства. Это крайне необходимо для практической реализации тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим прогресс по всем этим вопросам, которые были в фокусе встреч во время визита, ведь усиление стратегического партнерства между Украиной и США — общая цель обеих стран", — указал Резников.

Отмечается, что все собеседники украинского министра заверили в поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнули, что США продолжат консультироваться с Украиной — с партнером и союзником США в регионе, по развитию ситуации, связанной с вооруженной агрессией РФ, а также о том, как лучше обеспечить региональную безопасность.

В рамках визита 18-19 ноября Резников встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, сенатором Джеймсом Ингофом, заместителем Государственного секретаря США Викторией Нуланд. Проведены консультации со стратегическими советниками высокого уровня при Министерстве обороны Украины. Также состоялись встречи высокого уровня с чиновниками Белого Дома.