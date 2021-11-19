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17:49 19.11.2021

В Киеве планируют отреставрировать в 2022г ряд зданий на Андреевском спуске – КГГА

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В Киеве планируют отреставрировать в 2022г ряд зданий на Андреевском спуске – КГГА

Финансирование в размере 269 млн грн предусмотрено Городской целевой программой "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2022-2024 годы", средства будут направлены на ремонтно-реставрационные работы, сохранение памятников, проведение выставок и реализацию культурных проектов, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Предусмотрена реставрация уже в следующем году колонны Магдебургского права и Покровской церкви. Также будут обновлены здания на Андреевском спуске, 5/2 и 34, а также на ул.Десятинной, 14 и ул Сковороды, 2. И это только части запланированного", – цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Владимир Прокопив.

Среди задач программы также разработка учетной документации на 570 исторических объектов культурного наследия, определение границ и режимов использования охранных зон и комплексов местного значения на основании научно-проектной документации.

 

Теги: #киев #культурное_наследие #реставрация
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