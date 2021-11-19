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16:09 19.11.2021

Польша с 21 ноября намерена приостановить грузовое ж/д сообщение с Беларусью в пункте Кузница

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Польша с 21 ноября намерена приостановить грузовое ж/д сообщение с Беларусью в пункте Кузница

Польские власти на фоне пограничного миграционного кризиса уведомили Беларусь приостановлении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны - Брузги).

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница", - говорится в сообщении Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси.

Отмечается, что в связи с этим Госпогранкомитет "направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны - Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб".

Белорусская сторона также сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги, отмечают в ГПК.

Утром 9 ноября польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств, следующих через госграницу в автодорожном пункте пропуска Кузница Белостокская. Белорусская сторона отмечала, что "объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит".

В течение нескольких недель на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч мигрантов, которые намерены пересечь границу и попасть на территорию Евросоюза. Ранее мигранты принимали неоднократные попытки силового прорыва границы. Основное скопление мигрантов наблюдается вблизи КПП Брузги-Кузница. Минск и Варшава обвиняют друг друга в создании миграционного кризиса.

Теги: #польша #желдорога #сообщение #беларусь
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