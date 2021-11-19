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12:28 19.11.2021

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

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На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

Украинский военнослужащий погиб в вследствие нарушения режима прекращения огня российскими наемниками на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

"В течение суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм", - сказано в сообщении в Facebook.

В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

 

Теги: #всу #потери #оос
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