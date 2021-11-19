События

12:14 19.11.2021

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер

2 мин читать
В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер

В ближайшие дни ветреную погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 20 ноября, в Украине, днем в центральных, южных и восточных областях небольшой дождь (ночью в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны кое-где с мокрым снегом).

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях местами 0-2° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу ночью небольшой дождь, днем без осадков; порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 ноября самая высокая температура днем (+14,2°) была в 1926, 1963 годах, самая низкая ночью (-16,6°) в 1993 году.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине без существенных осадков, лишь днем на Черниговщине и Сумщине, небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, местами в центральных и восточных областях около 0°; днем 7-12° тепла, на юге местами до 14°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла; днем 9-11°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 18.11.2021
И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

И дождь, и солнце: погода на выходные 20–21 ноября

12:02 18.11.2021
В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом

В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом

13:10 17.11.2021
В Украине ожидается потепление, местами дожди

В Украине ожидается потепление, местами дожди

12:17 16.11.2021
В Украине ожидаются морозные ночи и утренние туманы, в четверг местами пройдут дожди

В Украине ожидаются морозные ночи и утренние туманы, в четверг местами пройдут дожди

11:51 15.11.2021
В Украине ожидается незначительное похолодание, местами туман

В Украине ожидается незначительное похолодание, местами туман

12:56 14.11.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами туман

В Украине ожидается прохладная погода, местами туман

12:56 13.11.2021
В Украине без осадков, но с туманами

В Украине без осадков, но с туманами

17:37 11.11.2021
Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

12:11 11.11.2021
В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

В Украине к выходным ненадолго потеплеет, осадков не будет, ожидается туман

12:06 10.11.2021
Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

В Киеве задержали вероятного убийству мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

В Киеве задержали вероятного убийству мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

Киберполиция выясняет происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы - Монастырский

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

Послы G7 призывают нардепов как можно скорее принять законопроект о реформировании СБУ

Глава МВД не исключает, что Россия может целенаправленно пропустить в Украину нелегальных мигрантов через Беларусь

ГБР проверяет источники утечки информации о деятельности спецслужб в связи с публикацией отчета по "вагнеровцам"

Более 40 киевлян умерли от коронавируса за прошедшие сутки – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА