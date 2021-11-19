В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер

В ближайшие дни ветреную погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 20 ноября, в Украине, днем в центральных, южных и восточных областях небольшой дождь (ночью в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны кое-где с мокрым снегом).

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и Сумской областях местами 0-2° мороза, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу ночью небольшой дождь, днем без осадков; порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 ноября самая высокая температура днем (+14,2°) была в 1926, 1963 годах, самая низкая ночью (-16,6°) в 1993 году.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине без существенных осадков, лишь днем на Черниговщине и Сумщине, небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, местами в центральных и восточных областях около 0°; днем 7-12° тепла, на юге местами до 14°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла; днем 9-11°.