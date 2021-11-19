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11:18 19.11.2021

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

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В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михеила Саакашвили, который находится в больнице пенитенциарного учреждения № 18 г. Глдани в Грузии.

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", - сообщает пресс-служба МИД Украины в пятницу.

Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михеила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.

"Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину", - резюмируют в МИД.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #мид
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