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10:14 19.11.2021

Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

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Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду на доработку закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий, принятый депутатами 2 ноября 2021 года.

Как свидетельствуют данные на сайте украинского парламента, документ возвращен с предложениями президента 18 ноября и в этот же день направлен на рассмотрение профильного Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщалось, 9 ноября глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков призвал президента Украины Владимира Зеленского наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, вносящий изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий.

В Агентстве подчеркнули, что в соответствующий законопроект №5253-1 при голосовании депутаты внесли изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

В частности, закон содержит отдельные нормы, которые продолжают создавать предпосылки для непрозрачной деятельности политических партий, поскольку он не возобновляет отчет партий, который был приостановлен в начале 2020 года из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Кроме того, закон позволяет партиям отчитываться не обо всех своих финансовых обязательствах и позволяет не считать вкладами в пользу партии работы, товары или услуги, необходимые для противодействия COVID-19 без определения периода действия этой нормы (бессрочно).

2 ноября Верховная Рада приняла закон об изменении процедуры прекращения финансирования партий.

Документ предусматривает усовершенствование процедур остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Законопроект оставляет за Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политсил.

Речь идёт о неподаче партиями отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, представлении отчета, в котором указаны недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму свыше ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года, а также если такой отчет оформлен с грубым нарушением установленных законом требований.

Законопроект также предлагает предоставить партиям возможность в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения госфинансирования, устранять их или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами и доказательствами.

Согласно законопроекту, также устанавливаются дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановлении или прекращении госфинансирования партий.

Кроме того, законопроект повышает до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер расхождения между сведениями, указанными в отчете партии и достоверными сведениями, для остановки или прекращения госфинансирования, а также предлагает предусмотреть возможность размещения средств политсилы (в том числе средств госфинансирования) на депозитных счетах с целью получения пассивного дохода в виде процентов (такой пассивный доход не считается вкладом в пользу политической партии).

Теги: #партии #вето #закон #зеленский
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