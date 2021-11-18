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21:04 18.11.2021

В Москве боятся поставок НАТО современного оружия Украине

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В Москве боятся поставок НАТО современного оружия Украине

Страны НАТО накачивают Украину новейшими видами вооружений, что чревато попыткой решить проблему Донбасса силовым методом и может привести к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки "минских договоренностей" попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - сказал он в эфире "Первого канала".

По его словам, это и является "красными линиями" для Москвы.

Песков отметил, что "Россия принимает достаточно решительные меры на этом фоне".

Теги: #россия #украина #кремль #нато
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