Швейцария проходит через пятую волну коронавируса - глава Минздрава

Швейцарии приходится иметь дело уже с пятой волной коронавируса COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава Минздрава страны Ален Берсе.

"Мы отчетливо наблюдаем пятую волну", - приводит его слова газета The Guardian.

В то же время он отверг необходимость введения новых ограничений, подчеркнув при этом, что траектория эпидемии "будет зависеть от поведения всех нас (швейцарцев - ИФ)".

Берсе добавил, что хотя вирус в основном распространяется среди молодого населения, которое в меньшей степени подвержено тяжелому течению болезни, в стране остаются невакцинированными еще слишком много взрослых.

В Швейцарии полностью вакцинированы 65% населения.

Издание напоминает, что в Швейцарии заболеваемость растет с середины октября, показатели выявляемых случаев за месяц выросли четырехкратно, достигая максимальных за год отметок. В четверг за сутки в Швейцарии выявили более 6 тыс. случаев COVID-19. С начала пандемии в стране с населением около 8,6 млн человек зафиксированы свыше 935 тыс. случаев болезни, более 11,3 тыс. инфицированных скончались.

Между тем, эпидемиолог из Бернского университета Кристиан Альтхаус заявил о необходимости защитить права вакцинированных и о том, что власти "не должны позволить невакцинированным брать общество в заложники".

Он отметил, что на фоне более низкого уровня вакцинации в Швейцарии по сравнению с соседними ФРГ, Францией и Италией страна может к Рождеству вновь оказаться в критическом положении.

Швейцарские парламентарии 28 ноября проголосуют по законам, вызванным пандемией, в том числе по COVID-сертификатам для полностью вакцинированных, переболевших или сдавших отрицательный тест на наличие болезни. Предполагается, что сертификат даст обладателю возможность заграничных поездок, посещения публичных мероприятий, таких общественных мест как рестораны и концерты.

Ранее об ограничениях для невакцинированных объявляли власти Австрии, Чехии, Словакии.