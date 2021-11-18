В Чехии введут ограничения в отношении людей, не вакцинированных от COVID-19

Власти Чехии в четверг одобрили новые ограничения для невакцинированных людей на фоне роста случаев заболевания COVID-19, передает агентство Associated Press (AP).

"Ситуация серьезная, и мы опять призываем всех вакцинироваться", - цитирует AP слова и. о. премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

И. о. министра здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что только те, кто вакцинирован или переболел COVID-19, смогут посещать места культурного отдыха. Исключение составляют подростки от 12 до 18 лет, люди, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться, и та категория лиц, которая получила по крайней мере одну дозу вакцины, передает AP.

Войтех добавил, что цель этих мер, которые вступят в силу с понедельника - мотивировать людей вакцинироваться.

Кроме того, правительство вводит обязательную сдачу тестов на COVID-19 для невакцинированных сотрудников один раз в неделю. Людем старше 60 лет и тем, кто был вакцинирован, также будет необходимо сдавать тесты. Также продолжится и практика тестирования школьников, которая должна была завершиться 29 ноября.

Во вторник в Чехии зафиксировали рекордное количество заболеваний COVID-19 - 22511 случаев, что побило предыдущий рекорд - 5 тыс. случаев - 7 января.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Чехии было диагностировано свыше 1,9 млн заражений, около 31,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 1,7 млн человек выздоровели.