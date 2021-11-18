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13:59 18.11.2021

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

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Завершилась реконструкция терапевтического отделения в Славянской городской больнице №1, сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В медучреждении был обновлены помещения, устроены внутренние коммуникации и установлена новая система вентиляции. В корпусе установили 100 коек для больных.

"После ремонта корпус стал энергоэффективным и экономным в эксплуатации", - отметил Кириленко.

По его словам, обновленное отделение также стало доступным для людей с инвалидностью. В частности, были устроены пандусы и установлен лифт.

В настоящее время завершается благоустройство окружающей территории.

"Общая стоимость реконструкции составила 31,7 млн.грн. Проект реализован благодаря Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка и президентской программе "Большое строительство", - рассказал глава Донецкой области.

Как сообщалось, в 2022 году в рамках "Большого строительства" стартует восстановление 48 областных больниц для взрослых и детей во всех регионах страны.

Теги: #большое_строительство #больница #славянск
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