Реформы в Украине должны продолжаться, чтобы не было отката назад, заявили в Еврокомиссии

В Украине есть неоспоримый прогресс в проведении реформ, включая в сфере борьбы с коррупцией, однако они должны продолжаться, чтобы не допустить отката назад, сообщила руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"Да, улучшения неоспоримы! Но реформы должны продолжаться, потому что если вы остановитесь на середине пути, вы откатитесь назад. Важно продолжать реформы! Но нужно также и констатировать, что есть неоспоримый прогресс, включая в сфере борьбы с коррупцией", - сказала Матернова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я приведу пример: помните, только пару лет назад на манипуляциях с обменом гривни баснословно обогащались. И этому был положен конец, когда гривня была отпущена в свободное плаванье. Огромный смелый шаг, но за одну ночь это было ликвидировано. Это просто один пример", - добавила она.

По словам представителя Еврокомиссии, Украине безусловно нужно достичь еще большего прогресса. "Но то, что сейчас Украина - менее коррумпированная страна, чем это было семь лет назад, это факт", - подчеркнула Матернова.

В то же время относительно так называемого закона о деолигархизации она отметила, что Еврокомиссия "ценит то, что руководство Украины полностью осознает, что для того, чтобы, действительно, достичь благосостояния и будущего позитивного развития страны, необходимо справится с олигархической структурой".

"Я думаю, что для нас важным был сигнал, что, да, есть понимание того, что мы должны что-то делать и делать что-то в реальном времени. Я думаю, что мы еще должны увидеть, как закон будет выполняться. Я лично верю в прозрачность и установление различных регистраторов, потому что они работают. Я думаю, что для того, чтобы эффективно разрешить проблему олигархизации, должны последовать дальнейшие шаги", - указала Матернова.

Кроме того, руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии сообщила, что в ЕС приняли экономический инвестиционный план для трех регионов – Восточного партнерства, Западных Балкан и Южного соседства.

"С нашей стороны фокус будет больше на инвестировании - у нас есть новый инструмент по поддержанию инвестиций – "de-risk instrument" - это гарантии со стороны Еврокомиссии нашим международным финансовым институциям-партнерам, чтобы уменьшить риски для инвестиций в наших странах-партнерах, среди которых и Украина. Наш президент объявила, что мы надеемся мобилизовать для Украины до 7 млрд евро на инвестиции на семилетний период. Много из этого будет направлено на Зеленый переход, большая порция пойдет на цифровой переход, на обновление инфраструктуры, много пойдет на доступ к финансам для малого и среднего бизнеса", - рассказала она.

По словам Матерновой, это уже в работе, но это план на следующие семь лет.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что Украина имеет намного больший экономический потенциал, чем она была способна до сих пор использовать. Матернова добавила, что сейчас есть намного больше возможностей, чем ранее, для привлечения иностранных инвесторов.

"Есть намного больший потенциал, чтобы вести прозрачную приватизацию, которая принесет в страну знания и ноу-хау, новую практику ведения бизнеса и возможности быть звеном европейской цепи производства. И одна из сфер, где нужно, просто необходимо сделать лучше - это государственное управление, корпоративное управление, правосудие, предсказуемость бизнес-среды. Опять-таки, улучшения были, но я не думаю, что Украина уже там - придется потрудиться, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции", - считает она.

Матернова обратила внимание и на потенциал земельной реформы. "Это была историческая реформа, историческое изменение, которое не может быть недооценено. Я надеюсь, что тот факт, что это продвигается очень хорошо - это четкий сигнал тем, кто раньше боялся, что после этой реформы мир рухнет. Этого не произошло. Я надеюсь, что будет и дальнейшая либерализация земельного рынка, так как один из наибольших активов Украины – это чернозем", - сказала она.