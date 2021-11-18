Вакцинированы или переболели коронавирусом 98,7% сотрудников секретариата Кабмина

В секретариате Кабинета министров Украины заявляют, что 98,7% из 667 из сотрудников вакцинированы от Covid-19 или переболели этой болезнью.

"В секретариате Кабинета министров работает 667 сотрудников. Из них, в частности, получили прививки одной дозой вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, полностью привиты (получили две дозы), переболели острой респираторной болезнью COVID-19 в течение последних 6 месяцев 98,7% работников", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время, в Кабмине не ответили на вопрос, сколько невакцинированных сотрудников Секретариата и структурных подразделений были отстранены от работы с 8 ноября.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

По состоянию на 12 ноября в Министерстве по делам ветеранов вакцинировано от COVID-19 97% сотрудников, а отстранено от работы 2 невакцинированных человека. В Министерстве социальной политики вакцинировано 98% сотрудников, отстраненных от работы нет. В Министерстве развития громад и территорий Украины вакцинировано от COVID-19 95,7% сотрудников, а отстраненны от работы девять не вакцинированных.

По состоянию на 15 ноября в Министерстве молодежи и спорта вакцинировано от COVID-19 95,8% сотрудников, а отстранен от работы один невакцинированный человек. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вакцинировано от COVID-19 96,2% сотрудников, отстраненных от работы нет.

По состоянию на 17 ноября в Министерстве образования и науки вакцинировано от COVID-19 92,6% сотрудников, а отстраненны от работы двое невакцинированных.