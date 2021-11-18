США, Южная Корея и Япония будут добиваться уважения Китаем основанного на правилах международного порядка

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что на состоявшейся в Вашингтоне встрече с заместителями глав МИД Южной Кореи Чхве Чон Куном и Японии Такэо Моди стороны подтвердили готовность к совместной работе по противодействию Китаю, когда его политика угрожает миру и глобальной безопасности.

"Мы будем бросать вызов КНР, когда наши интересы расходятся, и когда мы считаем, что существуют риски для мира и безопасности и процветания во всем мире", - сказала дипломат на пресс-конференции по итогам встречи.

По ее словам, это вытекает из результатов прошедшей накануне виртуальной встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

В связи с этим Шерман добавила: "Я считаю очень важным, что Соединенные Штаты, Корея и Япония единодушны в нашей совместной работе по обеспечению глобального процветания, мира и безопасности для граждан в каждой стране".

Она сообщила, что у США, Южной Кореи и Японии налажена "глубокая и постоянная координация и консультации".

"Мы высоко ценим то, что у всех у нас разные виды отношений (с Китаем - ИФ). Но мы все сильные демократические нации, которые признают верховенство закона. Мы верим в основанный на правилах международный порядок, который позволил странам подняться, включая Китай. И поэтому мы считаем, что КНР должна жить в соответствии с этим международным порядком, основанным на правилах. И мы будем продолжать работать сообща, чтобы сохранить эти правила в силе", - подчеркнула Шерман.