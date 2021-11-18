Из Харьковского окружного админсуда массово увольняются работники аппарата, изготовление документов задерживается

Харьковский окружной административный суд сообщает о временной задержке изготовления процессуальных документов.

Как сообщается на портале "Судова влада України", это связано с массовым увольнением работников аппарата из-за недостаточного финансирования по зарплате.

"Харьковский окружной административный суд уведомляет участников судебного процесса о временной задержке изготовления решений, вступивших в законную силу и исполнительные листы по административным делам, возникшей из-за объективных обстоятельств (массовое увольнение работников аппарата суда в связи с недостаточным финансированием по заработной плате)", - говорится в сообщении.

В администрации суда заверяют, что принимают меры по решению проблемы и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.