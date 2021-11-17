Один из главных участников штурма Капитолия получил три с половиной года тюремного заключения

Американского активиста Джейкоба Чэнсли, известного также под псевдонимом "QAnon Шаман", в среду приговорили к 41 месяцу тюрьмы за участие в штурме Капитолия США в январе этого года, передает телеканал ABC News.

"Подсудимый был среди первых 30 бунтовщиков, проникших в здание Капитолия США", - говорится в документах прокуроров.

"Обвиняемый затем прошелся по залам, подбивая (на беспорядки - ИФ) других участников мятежа, выкрикивая непристойные фразы о законодателях нашей страны", - заявили прокуроры.

Прокуроры назвали Чэнсли ключевой фигурой штурма Капитолия.

"Государство не может преувеличивать серьезность поведения подсудимого как одного из выдающихся участников исторического штурма Капитолия 6 января 2021 года", - подчеркнули они.

На нескольких видео и фото, представленных в качестве доказательства вины Чэнсли, видно, нес копье в зал Сената, где, по данным обвинителей, он возглавил группу бунтовщиков и оставил записку с угрозами, которая гласила: "Это лишь вопрос времени. Правосудие грядет!"

При этом Чэнсли не обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов или причинении ущерба имуществу Капитолия.

Накануне помощник прокурора США Кимберли Пасчелл продемонстрировала видеозаписи из социальных сетей, на которых видно, как Чэнсли в зале Сената "трубил в громкоговоритель" и "распевал что-то, похожее на странную молитву".

"Это не мирная демонстрация", - сказала Пасчелл.

34-летний Чэнсли, который также известен под псевдонимом "QAnon Шаман" (QAnon - распространенная в США теория заговора), в свою очередь, выступая в зале суда, назвал себя "хорошим человеком, который нарушил закон".

"Я никоим образом не являюсь жестоким преступником. Я не повстанец. Я определенно не внутренний террорист, - сказал Чэнсли. - Я надеюсь, вы видите мое сердце",

Он также признал ошибку в том, что вошел в здание Капитолия.

"Оглядываясь назад, я бы сделал все по-другому 6 января. Я бы всем сердцем и душой пытался остановить других людей", - продолжил он.

"Я надеюсь, вы видите, что мое искреннее раскаяние ", - добавил Чэнсли.

Как отмечает ABC News, 41 месяц тюремного заключения - самый длительный срок, к которому приговорили участников беспорядков в Капитолии. Накануне такое же наказание получил американец Скотт Фейрлэм, который признался в нападении на офицера полиции во время штурма.

Джейкоб Чэнсли стал самым узнаваемым участником беспорядков в Капитолии. На фотографиях, сделанных в день штурма, которые стали вирусными в сети Интернет, он запечатлен с оголенным торсом в меховой шапке с рогами и с флагом США в правой руке.

Телеканал CNN напоминает, что Чэнсли арестовали 9 января. После этого он обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Кроме того, в заключении он устраивал голодовку в попытке получить натуральные продукты. В сентябре он признал свою вину по одному пункту обвинения - в незаконном препятствовании процедуре утверждения результатов президентских выборов.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

В здании Капитолия после ухода демонстрантов остались их плакаты с надписью "Измена", были разбиты зеркала и стёкла. Кроме того, в здании были обнаружены противогазы, многочисленные шприцы, бутылки и прочий мусор, а также разрушены деревянные конструкции, повреждена мебель.