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20:02 17.11.2021

Премьер Британии предостерег Москву от "авантюрных" шагов в отношении Украины

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Премьер Британии предостерег Москву от "авантюрных" шагов в отношении Украины

Руководство РФ совершит серьезнейшую ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины, заявил в среду во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-либо получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал он, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

При этом он уточнил, что речь идет о двух разных вещах: так, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина - нет, причем не существует даже плана действий для вступления Украины в НАТО.

"Что нам нужно сделать - убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок (ситуации - ИФ) на границах", - отметил премьер.

Теги: #рф #украина #британия #премьер
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