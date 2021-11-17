Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Строительство новой транспортной развязки "Два столба" на автомобильной дороге М-28 Одесса-Южный (23 км обхода Одессы) начнется в Одесской области в следующем году.

Как указано в сообщении Одесской областной службы автомобильных дорог, работы будут выполнены по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Существующая транспортная развязка "Два столба", соединяющая международные автомобильные дороги государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), М-16 Одесса-Кучурган (на Кишинев) и М-28 Одесса-Южный (обход Одессы), не отвечает современным требованиям и не способна пропускать необходимое количество транспорта.

"Планируем начать строительство новой транспортной развязки "Два столба" уже в 2022 году. Чтобы избежать нежелательных пробок, в первую очередь, нужно организовать качественный временный объезд и начать строительство развязки с подъездных путей, которые потом соединим с новой развязкой", - цитируется в сообщении начальник Службы автомобильных дорог Одесской области Дмитрий Рыбалко.

Как сообщалось, за период 2019-2021 года по программе "Большое Строительство" будет восстановлено 13 тыс. км дорог.