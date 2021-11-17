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17:02 17.11.2021

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

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СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду вручила одному из топ-менеджеров крупнейшего в стране Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе АМКР, в доме топ-менеджера, имя которого не указывается, в среду также проведены обыски, при этом ничего компрометирующего обнаружено не было.

При этом уточняется, что СБУ обвиняет АМКР в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах. Дело остается незакрытым с октября 2020 года. Компания всегда отвергала эти обвинения и интересовалась, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба.

"ArcelorMittal Кривой Рог" оспаривает необоснованные обвинения, послужившие основанием для данного уголовного дела. Согласно информации АМКР, еще 4 ноября текущего года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение в пользу компании, сняв все обвинения. У налоговых органов есть 30 дней на обжалование решения суда.

В связи с этим "ArcelorMittal Кривой Рог" не может понять, каковы основания для сегодняшних утренних обысков, учитывая, что в отношении данного налогового вопроса со стороны компании нет непогашенных выплат.

Кроме того, компания действительно пересмотрела свои процедуры по уплате налогов с учетом действующего закона и судебной практики, чтобы привести их в полное соответствие подходу, используемому другими горнодобывающими компаниями.

"После приватизации криворожского промышленного гиганта 16 лет назад компания неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой создать равные условия для всех предприятий. Однако на протяжении уже нескольких лет различные правоохранительные и контролирующие органы забрасывают компанию нашумевшими обвинениями, ни одно из которых на данный момент не было подтверждено результатами судебных рассмотрений. АМКР считает сегодняшние действия СБУ очередным примером необоснованной враждебности по отношению к международной компании, которая уже успела инвестировать $10 млрд в экономику Украины", - резюмируется в информации предприятия.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - один из крупнейших налогоплательщиков Украины. В 2015-2019гг, то есть за оспариваемый период по выплате налогов, предприятие уплатило в бюджет Украины более 40 млрд грн налогов и выплат, в том числе 1,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами и 2,1 млрд грн налога (платы) за землю.

За восемь месяцев 2021 года компания выплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов - это эквивалент совокупной зарплаты всех украинских учителей за 18 месяцев, и этого достаточно, чтобы правительство Украины оплатило все вакцины против COVID-19, необходимые в этом году, подчеркивается в информации "ArcelorMittal Кривой Рог".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #сбу #амкр #обыски
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