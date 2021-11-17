Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Выдача РФ экс-президента Виктора Януковича и других девяти подозреваемых в расстрелах на Майдане в 2014 году фактически невозможна, но важен открытый публичный судебный процесс для дальнейшего исполнения приговора суда вне зависимости от того, где находятся фигуранты, подчеркивает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Где все эти люди сейчас? Все они в бегах, в большинстве своем - в гостях у нашего северного соседа. Там они совсем не случайно, и совсем не случайно РФ их оберегает", - сказала Венедиктова в среду на брифинге в Киеве, рассказывая о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

Генпрокурор отметила: "Почему важны судебные процессы в отношении них – гласные, прозрачные, публичные? Чтобы мы все вместе могли видеть, как устанавливается истина".

По словам Венедиктовой, несмотря на то, что вряд ли РФ выдаст подозреваемых для привлечения к ответственности в Украине, открытый судебный процесс с вынесением приговора крайне важен.

"Мы все не наивные люди и понимаем что, что при нынешнем положении вещей ни сегодня, ни, к сожалению, завтра нам их никто не выдаст. Но приговор суда должен быть исполнен. На территории какого государства – мы с вами посмотрим", - сказала генпрокурор.

Она заверила: "Мы будем неустанно работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона".