События

15:53 17.11.2021

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

2 мин читать
Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Выдача РФ экс-президента Виктора Януковича и других девяти подозреваемых в расстрелах на Майдане в 2014 году фактически невозможна, но важен открытый публичный судебный процесс для дальнейшего исполнения приговора суда вне зависимости от того, где находятся фигуранты, подчеркивает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Где все эти люди сейчас? Все они в бегах, в большинстве своем - в гостях у нашего северного соседа. Там они совсем не случайно, и совсем не случайно РФ их оберегает", - сказала Венедиктова в среду на брифинге в Киеве, рассказывая о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

Генпрокурор отметила: "Почему важны судебные процессы в отношении них – гласные, прозрачные, публичные? Чтобы мы все вместе могли видеть, как устанавливается истина".

По словам Венедиктовой, несмотря на то, что вряд ли РФ выдаст подозреваемых для привлечения к ответственности в Украине, открытый судебный процесс с вынесением приговора крайне важен.

"Мы все не наивные люди и понимаем что, что при нынешнем положении вещей ни сегодня, ни, к сожалению, завтра нам их никто не выдаст. Но приговор суда должен быть исполнен. На территории какого государства – мы с вами посмотрим", - сказала генпрокурор.

Она заверила: "Мы будем неустанно работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона".

Теги: #майдан #венедиктова #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 17.11.2021
Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

11:41 15.11.2021
Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

10:17 11.11.2021
Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

16:04 10.11.2021
Венедиктова после встречи с европарламентариями: у нас есть доверие и поддержка

Венедиктова после встречи с европарламентариями: у нас есть доверие и поддержка

15:51 10.11.2021
Генпрокурор: со дня на день ждем избрания нового руководителя САП

Генпрокурор: со дня на день ждем избрания нового руководителя САП

14:57 09.11.2021
Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

11:27 05.11.2021
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

22:58 04.11.2021
Генпрокурор о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове: ответственность должны нести не только дети, но и родители

Генпрокурор о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове: ответственность должны нести не только дети, но и родители

16:38 02.11.2021
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

19:24 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

Киев с 22 ноября возобновляет очное обучение в школах

На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай располагает 350 ядерными боезарядами - американские эксперты

Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Организация "Семьи Небесной сотни" вручила Порошенко благодарность за поддержку

ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

Львовский "антивакцинатор" Стахив не явился в суд для избрания меры пресечения, адвокат утверждает, что он в больнице

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА