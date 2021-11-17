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14:17 17.11.2021

Рада может в четверг принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи гривень за вакцинацию против COVID-19

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Рада может в четверг принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи гривень за вакцинацию против COVID-19

Верховная Рада может в четверг, 18 ноября, принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи гривень гражданам Украины за вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко.

"Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем в первом чтении, в четверг, например, то есть завтра. Если сегодня комитет состоится, то можно в принципе в первом чтении проголосовать. Там несложные законы, они компромиссные. Но дальше будет второе чтение и, как мы слышали, будет много правок, то есть будет опять "поправочный спам" касательно этого направления", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

При этом он отметил, что сам механизм выплаты этих денег разработает министерство экономики.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

"Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дія". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Во вторник, 16 ноября, советник президента Олег Устенко заявил, что анонсированную 1 тыс. грн смогут получить украинцы, вакцинированные с декабря 2021 года, однако позднее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что выплату получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации как до декабря, так и после.

Теги: #законопроект #тысяча_гривень #рада
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