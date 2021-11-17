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13:16 17.11.2021

72% взрослого населения Киевщины уже получили первую дозу вакцины от COVID-19 - власти

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72% взрослого населения Киевщины уже получили первую дозу вакцины от COVID-19 - власти

72% (736 958 человек) целевой группы взрослого населения Киевской области уже получили по одной дозе вакцины от COVID-19, полный курс вакцинации прошли 51,3%, сообщил на брифинге в среду замглавы Киевской облгосадминистрации Олег Торкунов.

В регионе продолжаются рейды по соблюдению требований «красной» зоны, в области работают 32 мобильные группы. Всего с 30 октября проинспектировали 1719 общественных заведений.

Административные материалы составлены на 289 предприятий, которые были проверены за весь период, а также на 1543 жителей Киевщины, которые нарушали ограничительные меры, сообщил Торкунов.

Теги: #киевская_область #вакцинация
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