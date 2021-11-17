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13:10 17.11.2021

В Украине ожидается потепление, местами дожди

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В Украине ожидается потепление, местами дожди

В ближайшие дни морозы отступят и погоду в Украине будет определять более теплый и влажный воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 18 ноября, в Украине без осадков, лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и северных областях местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом).

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью 4-6° мороза, днем около 5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была (+15,5°) была в 2002 году, самая низкая ночью (-17,1°) в 1902 году.

В пятницу, 19 ноября, в Украине местами дождь, ночью с мокрым снегом, в южной части и большинстве восточных областей ночью без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°, в восточной части 1-6° мороза, днём в Украине 1-6° тепла, в южных и западных областях до 9°.

В Киеве в пятницу местами дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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